حاجات لازم تكون موجودة في عربيتك لو بتتعلم السواقة جديد

يبقى حلم كل شخص منا امتلاك سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، ومن ثم يبدأ في خطوات تعليم القيادة كي يتمكن من قيادتها، ولكن قد يجهل البعض الأداوات التي يجب توافرها في السيارة خاصة إن كانت أول سيارة يقوم الشخص بشرائها.

وأوضحت عزة حميدة، معلمة ومدربة القيادة، بعض الأدوات والنصائح التي يجب أن تتوافر داخل السيارة خاصة للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة كافية.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، الأدوات التي أوضحتها المدربة..

- "كمبرويسور الهواء" أو منفاخ الكاوتش.

- "وصلة البطارية" وذلك لتجنب عطل البطارية وإمكانية شحنها من أي سيارة أخرى.

- "الاستبن" عجل الكاوتش الاحتياطي خاصة إن كانت السيارة مستعملة فقد تكون غير متاح بها الاستبن.

- التأكد من وجود وسائل الأمان لتجنب سرقة السيارة من جهاز إنذار وgps.

- تركيب "طبة" أو مفتاح أمان لعجلات الكاوتش لتجنب سرقتها.

- استخدام منظفات مناسبة ويومية متوافرة في أماكن بيع مستلزمات السيارات.