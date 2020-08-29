تاجر سيارات: انتعاشة محدودة في سوق "المستعمل"

قال خالد الأمير، صاحب معرض سيارات مستعملة، إن سوق السيارات المستعملة تأثر بشكل كبير بظاهرة "أوفر برايس"، نتيجة انعكاسها على زيادة السعر على السيارة المستعملة من نفس الأنواع من السيارات.

وقال "الأمير" لـ" الوطن"، إن السوق يشهد حاليًا انتعاشة بنسبة 20% ، ولكنها انتعاشة محدودة للغاية مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي.

وفيما يتعلق بـ"تخريد" السيارات، ذكر أن السيارات المصنوعة قبل عام 2000 لا تمثل إلا 20% من حجم سوق المستعمل، وتباع بأسعار تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه و40 ألفًا، ولايوجد عليها إقبال حاليًا فى سوق السيارات.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يرفضون شراء سيارات مستعملة لعدم جدواها الاقتصادية، فى ظل القرارات الأخيرة الخاصة بتحويل السيارات للغاز الطبيعي، ما دفع البعض إلى بيعها بثمن بخس، فيما يفكر آخرون في تركها دون "تخريد" مقابل إذ لزم الأمر للتخلص منها، بدعوى أن تكلفة تحويلها للغاز قد تتعدى ثمنها الأصلي.