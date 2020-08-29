فيديو.. مصطفى كامل يطرح ألبوم "اعمل معروف"

طرح المطرب مصطفى كامل عبر حسابه بموقع يوتيوب كليبه الجديد "اعمل معروف" من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع باسم منير.

أعاد الفنان مصطفى كامل، تقديم أغنية الفنان الراحل رمضان البرنس، عودي، التي طرحها خلال تسعينات القرن الماضي.

أغنية عودي التي أعادها كامل من جديد، طرحت ضمن ألبومه الجديد "أنا نسيتك" الذي يطرح أغنياته تباعاً عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين وتوزيع طه الحكيم وجرى تسجيلها في استوديو صوت الموسيقى مع المهندس خالد رؤوف.