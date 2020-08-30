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تنفيذ 810 أحكام بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
07:37 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نفذ رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، حملات متفرقة بدوائر مراكز المحافظة الـ5 " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" لتنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية.

وبحسب بيان صحفي صادر بالأمس عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، " " تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بتنفيذ 810 أحكام على النحو التالي: " 130  حكم حبس جزئي، و 25  حكم حبس مستأنف ، و 382  أحكام غرامات ، و 162  أحكام المخالفات" .

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