تنفيذ 810 أحكام بأسوان

نفذ رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، حملات متفرقة بدوائر مراكز المحافظة الـ5 " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" لتنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية.

وبحسب بيان صحفي صادر بالأمس عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، " " تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بتنفيذ 810 أحكام على النحو التالي: " 130 حكم حبس جزئي، و 25 حكم حبس مستأنف ، و 382 أحكام غرامات ، و 162 أحكام المخالفات" .