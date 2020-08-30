ماجد المصري يشوق جمهوره لعرض مسلسل "الوجه الآخر" قريبا

شوَّق الفنان ماجد المصري عبر حسابه على إنستجرام، جمهوره لمسلسله الجديد "الوجه الآخر"، والمقرر عرضه خلال أيام.

وكتب ماجد "مسلسل الوجه الآخر إن شاء الله على cbc قريبا يا رب يعجبكم".

مسلسل "الوجه الآخر" ثاني بطولات ماجد المصري، بعد مسلسل "بحر"، يشاركه العمل، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمي، مهند حسني، وتأليف فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش ومن إنتاج سنيرجي.