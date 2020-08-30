الأرجنتين تسجل أعلى معدل يومي من إصابات كورونا

سجلت الأرجنتين 11717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو ما يعد أعلى معدل يومي من الإصابات تسجله الأرجنتين منذ دخول الوباء أراضيها.

وجاء أعلى معدل يومي لإصابات كورونا في الأرجنتين، تزامنًا مع تخفيف الحكومة جزئيا إجراءات العزل العام، حيث سمحت بتجمع أكثر من عشرة في الأماكن المفتوحة مع وضع كمامات، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وبلغ إجمالي عدد إصابات كورونا في الأرجنتين 392009 حالة، إضافة إلى 8271 حالة وفاة.

وقال الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز في كلمة بثها التلفزيون إن من المقرر استمرار القواعد الجديدة المخففة بشكل أكبر حتى 20 سبتمبر على الأقل.