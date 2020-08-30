"الجنايات" تواصل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية "كوبونات الغاز"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة بقضية "كوبونات الغاز".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسني العالم ومحمد عبدالمنعم بركات، وشريف محمد صفوت، وأمانة سر محمد جبر.

ونسبت النيابة للوزير الأسبق تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية، وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيامه باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق آنذاك، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.