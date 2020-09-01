برنامج فعاليات قطاع شؤون الإنتاج الثقافي خلال شهر سبتمبر الحالي

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة برئاسة المخرج خالد جلال، خلال شهر سبتمبر الحالي، مجموعة من الفعاليات الثقافية؛ وذلك في إطار حرصها الدائم على رفع المستوى الثقافي فى المجتمع.

وتستعرض "الوطن" برنامج فعاليات قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والجهات التابعة له عن شهر سبتمبر الحالي.

ويمكنك الاطلاع على تفاصيل الدورة 27 من المهرجان التجريبي الثلاثاء المقبل من هنــــــــــــا.