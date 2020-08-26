وزيرة الثقافة تطلق مبادرة ملتقى المبادرة المسرحية "المؤلف مصري"

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مبادرة جديدة تحت عنوان ملتقى المبادرة المسرحية "المؤلف مصري"، والتي سيتولى تنظيمها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار من خلال فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي.

وتهدف المبادرة إلى إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة وتصويرها بشكل احترافي وعرضها "أونلاين" على قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب" خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأوضحت "إيناس" أن ملتقى مبادرة المؤلف مصري تهدف إلى إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لم يسبق تقديمها من قبل، لدعم وإثراء المسرح المصري بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية.

وأضافت أن النصوص المسرحية التي جرى اختيارها تحمل الكثير من المبادئ السامية والقيم النبيلة في شكل جذاب وممتع وبتقنيات مسرحية متكاملة، مشيرةً إلى أن المسرح يعد وسيلة فاعلة للسمو بالوجدان وتهذيب السلوك.

وقال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن العروض المسرحية المختارة سيبدأ تصويرها على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في الفترة من 3 سبتمبر إلى 9 نوفمبر المقبل، ويقدم كل عرض لمدة 3 ليالٍ أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع والمسرحيات هي "البيت" تأليف وإخراج دكتور جمال ياقوت، "خارج المجموع" تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد.

ويعرض مسرحيات "ذهب الليل" تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل، "حكايات الصياد وأمير البحار" تأليف وإخراج إيهاب مبروك، "صورة وبطل" تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبد الشفيع، "فرحة ما تمت" تأليف وإخراج أحمد جابر، "جوازة ست نجوم" تأليف وإخراج أحمد مصطفى، "جنون عادي جدًا" تأليف مروة فاروق وإخراج ريهام عبد الرازق، "سيبوني لوحدي" تأليف أسامة الهواري وإخراج محمد الزيني، "عدّ تنازلي" تأليف وإخراج أشرف علي.