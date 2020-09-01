خطة الدولة لرصد مخالفات البناء: برامج تدريبية ووحدة مركزية

بدأت وزارة التنمية المحلية الإعداد لخطة لرصد مخالفات البناء أولا بأول وعدم السماح بأى مخالفات جديدة وذلك بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء بالمحافظات والوزارة والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية.

وقال المصدر إن الوحدة مهمتها رصد أي مخالفات أولاً بأول والتعامل الفوري معاها بكل المحافظات، مشيرا إلى أن الدولة جادة بكافة أجهزتها المعنية لمواجهة اي تعديات أو مخالفات ولن تسمح بأي بناء أو تغير على الأراضي مرة أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم توفير برامج تدريبية مكثفة لعدد من المهندسين والفنيين بالديوان العام للوزارة والمحافظات.

وأشار إلى وجود تعليمات لرؤساء الأحياء والمدن والقرى بتكثيف الحملات والمرور المستمر ومتابعة أى تجاوز أو مخالفة بناء جديدة والتعامل الفورى معها بالتنسيق مع الأمن، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية وتطبيق القانون على الجميع.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر عدم مد التصالح فى مخالفات البناء بعد نهاية شهر سبتمبر، على أن يتم الإزالة الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها