"المشاط" تبحث مع المصرف العربي تعزيز الاستثمار والتصدير لأفريقيا

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى محافظ مصر لدى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، مع الدكتور سيدى ولد التاه، مدير عام المصرف، محاور التعاون المستقبلى ودعم نفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية، لا سيما الطبية، للسوق الأفريقية، وزيادة الدعم الفنى الموجَّه للقطاع الخاص بما يوطد العلاقات المصرية الأفريقية.

وقالت وزيرة التعاون الدولى إن اللقاء يأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على زيادة الروابط الاقتصادية مع القارة الأفريقية، لا سيما فى مجالات التصدير وتشجيع دور القطاع الخاص، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتى تستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، لتسليط الضوء على الجهود التنموية فى القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية لدعم أجندة التنمية الوطنية على مستوى كافة القطاعات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت «المشاط» أن اللقاء ناقش سبل تنشيط الصادرات المصرية للسوق الأفريقية، لا سيما الصادرات الطبية فى ظل الدعم الذى توليه الدولة لتشجيع المنتج المحلى، فضلاً عن تعميق التعاون بين المصرف والقطاع الخاص من خلال الدعم الفنى، إضافة لتوفير خطوط الائتمان للبنوك المحلية لتوفير التمويلات لعمليات تصدير السلع المصرية لأفريقيا.

وقال الدكتور سيدى ولد التاه، مدير عام المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، إن المصرف يؤدى دوراً حيوياً من خلال دعم التعاون الاقتصادى والمالى والفنى بين الدول الأفريقية ودول العالم العربى، والإسهام فى تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية.