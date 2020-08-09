التعاون الدولي: 250 جهاز تنفس صناعي من "الأمريكية للتنمية"

قالت رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات المصرية عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقالت الوزيرة في بيان إن المنحة تأتي لدعم الجهود الحكومية في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة فيروس كورونا دفعت الدول إلى تعزيز التعاون فيما بينها استجابة إلى المتطلبات الانسانية المستجدة خلال هذه المرحلة، مضيفة أن الشراكة بين مصر والولايات المتحدة عكست روح المسئولية المشتركة وكرست مبادئ التضامن المتبادل لصالح شعبيهما.من جانبه قال جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة إن المساهمة بـ 250 جهاز تنفس صناعي بمثابة أحدث خطوة في الجهود المصرية الأمريكية المشتركة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، واعتبر كوهين المنحة "رد للجميل المصري"، حيث قدمت مصر للولايات المتحدة في وقت سابق معدات الحماية الشخصية حتى تتمكن الأطقم الطبية لدينا من الحفاظ على سلامتهم".