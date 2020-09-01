والدة محمد عبدالوهاب: سيد عبدالحفيظ بيسأل عليا وأخدنا المستحقات كاملة

أعربت نجاة إسماعيل، والدة لاعب النادي الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، عن أمنيتها أن يجعل الله مثوى ابنها في الجنة مضيفة: "الحمد لله إن الناس لسه فاكراه وقلوبكم معايا، والحمد لله إن الناس كلها بتدعي له بالرحمة وفكراه وده حب من ربنا".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم" أن بعض مسؤولي النادي الأهلي مازالوا يتواصلوا معها باستمرار: "الكابتن سيد عبدالحفيظ بيكلمني على طول وبيتواصل معايا على طول".

ونفت والدة عبدالوهاب ما تردد أن النادي الأهلي لم يعط نجلها مستحقاته، مشيرة إلى أنهم صرفوا المستحقات المتبقية له فور وفاته.

وحلت أمس الذكرى الـ14 لرحيل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد عبدالوهاب والذي رحل بشكل مفاجئ في 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.