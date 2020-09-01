مزارع يعترف بقتل زوجته: "ست نكدية.. جوازة تقصر العمر"

"ست نكدية ودايما عاملة مشاكل معايا.. قتلتها وارتحت، الإعدام أحسن من جوازة تقصر العمر"، بهذه الكلمات اعترف مزارع بقتل زوجته، بعدما سلم نفسه إلى رجال المباحث.

وأضاف المتهم في محضر الشرطة متحدثا بلهجته الصعيدية: "أنا قولتلها بطلي نكد ومشاكل، هاقتلك، ومسمعتش الكلام، أنا بعترف أني قتلتها أحبسوني ومحدش يتكلم معايا".

بينما كذبت تحريات المباحث رواية المتهم، والتي أكدت أنه دائم التعدي عليها بالضرب لوجود خلافات عائلية مستمرة منذ زواجهما.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، والذين أكدوا أن المتهم قتل زوجته في مشاجرة بسكين المطبخ، وأنه "مفتري". من جانبه قرر قاضي التجديد، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد أحمد الحيني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بمقتل ربة منزل في العقد الثاني من عمرها ومقيمة بإحدى قرى المركز.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي، للتحري حول الواقعة، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المجني عليها تُدعى "خ. ح"، 27 عامًا، مقيمة بإحدى قرى سمالوط، جثة هامدة ملقاه على الأرض وبها طعنات في جسدها.

وأفادت التحريات الأولية بقيادة الرائد الحسيني الشاروني، رئيس مباحث المركز، بأن المجني عليها متزوجة من "ر . م" 35 عاما، فلاح، وسبق وقوع خلافات زوجية بينهما أكثر من مرة، ويوم الواقعة طعن زوجته عدة طعنات متفرقة بالجسد حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.