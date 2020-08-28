مصرع طفلة صدمها قطار في سمالوط

لقيت تلميذة بالصف الأول الابتدائي مصرعها بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها أحد المزلقانات، بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، وجرى نقل جثتها للمستشفى.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بمصرع "ك.ا" 6 سنوات، من مركز سمالوط ، أسفل عجلات قطار بجوار محطة سكك حديد سمالوط.

بالانتقال تبين أن الطفلة صدمها قطار أثناء عبور المزلقان، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، تحت تصرف النيابة العامة.

وجار استخراج تصريح الدفن بعد توقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش صحة سمالوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.