الحكومة تواجه تداعيات كورونا بـ364 إجراءً على مدار 6 أشهر

كشف مرصد إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، أنَّ الحكومة أصدرت 364 إجراءً منذ 24 فبراير الماضي، حتى اليوم الموافق 1 سبتمبر الجاري، في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

"المرصد" الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الرابط يكشف أن الإجراءات صدَرت عن 69 جهة مسؤولة للقطاعات الأكثر تضررًا، وتستهدف: الأسر الأكثر احتياجًا، العمالة غير المنتظمة، أصحاب المعاشات، المرأة، الأسرة المصرية، الشباب، العاملين بالقطاع العام، الطلاب، المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمصريين العالقين بالخارج.

واتخذت وزارة التخطيط، جملة من الإجراءات الاحترازية والداعمة لقطاعات الاقتصاد المصري بهدف الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة، ودفع عجلة الإنتاج والمضي في تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة عام 2020.

وكان من بين قرارات الوزارة، اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه كاعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2019-2020 بقرار حملات رقم 27 لسنة 2020 ضمن الباب السادس "شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات".

وكثفت الحكومة المصرية جهودها باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وتنوعت حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشمل الجوانب المالية والنقدية، فضلاً عن مساندة القطاعات المتضررة؛ وفي مقدمتها قطاعات الصحة والسياحة والطيران والسفر، كما حرصت الدولة على أن تكون هذه الإجراءات وفقًا لمنظور شامل يأخذ بعين الاعتبار كل فئات المجتمع من المواطنين، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ومجتمع الأعمال إلى جانب أبناء مصر في الخارج.