استرداد 4776 متراً من الأراضي الزراعية في الزعفران بكفر الشيخ

أكد رئيس مركز ومدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، جمال يونس، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بقرية "الزعفران"، بهدف التصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ عليها، وإزالة أي تعديات في المهد.

وقال "يونس" إن الحملة تم تنفيذها برئاسة نائبه، جمال رزق، يرافقه اللواء محمد عون، مساعد مدير الأمن ورئيس فرقة الحامول، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والقوة المرافقة ولجنة الإزالات، وتميم أبو زيد، رئيس قرية الزعفران، حيث جرى تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية بلغت 4776 متراً مربعاً.

وأضاف أن الإزالات التي جرى تنفيذها تتبع جمعيات شرق وغرب "الزعفران"، من أراضي الإصلاح الزراعي، مؤكداً أنه تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه، وتسليم الأرض إلى جهة الولاية خالية من أي تعديات.