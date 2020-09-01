"تضامن القليوبية" تكشف حقيقة جلسات "إزالة الشعر" بدار أيتام

أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، مجدي حسن، وقف التعامل مع 4 متطوعات للعمل في إحدى دور الأيتام بشرق شبرا الخيمة، لقيامهن بالمشاركة في واقعة تجمع مجموعة من السيدات لعمل جلسات لإزالة الشعر الزائد من الجسم، داخل الدار التابعة للجمعية الشرعية ببهتيم.

وأوضح وكيل الوزارة أنه فور ورود شكوى من قيام إحدى السيدات المتطوعات لصرف مرتبات الأيتام، واللائي تم الاستعانة بهن للتسهيل على الفتيات اليتيمات لصرف الراتب الخاص بهن، بتجميع مجموعة من السيدات لعمل جلسات "سويت" داخل الدار، تقرر فتح تحقيق على الفور في الواقعة.

وأضاف أن التحقيق جرى بمعرفة إدارة التضامن الاجتماعي شرق شبرا الخيمة، التي تقع الجمعية تحت مظلتها، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات بالقليوبية، وانتهى التحقيق بوقف السيدات المتطوعات، ونقل مشرف المكتب، عقوبة لهن على ما قمن بفعله بالمكتب، والتأكيد على أنه ليس مكاناً لعمل أي نشاط خارج إطار العمل المكلفة به.

وكان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي قد عقد لقاءً نوعياً لرؤساء وحدات التضمان الاجتماعي بشبرا الخيمة، بحضور 12 رئيس وحدة اجتماعية، وعدد من مديري الإدارات الفنية.

جاء الاجتماع في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبحضور أشرف عفيفي، مدير الضمان والإغاثة بالمديرية، ومرفت رجب، مدير شؤون المرأة والأندية ومسئول الإعانات بالمديرية، وغادة الجزار، مدير الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي بالمديرية، ونهلة محمود، مدير إدارة شبرا الخيمة غرب الاجتماعية.