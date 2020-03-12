تزامنا مع الطقس السيئ.. "تضامن القليوبية" تطلق حملة لإنقاذ المشردين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، عن إطلاق حملة لإنقاذ الأطفال والكبار المشردين بلا مأوى من الشوارع على مستوى المحافظة، ونقلهم إلى دور الرعاية بالقليوبية، لإنقاذهم، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة وكثرة الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.

أوضحت المديرية في بيان لها، أن هناك حالة من المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل، بين لجان الإغاثة على مستوى المديرية والإدارات الاجتماعية ووحداتها ومركز إغاثة القليوبية ببنها، وفريق الوحدة المتنقلة لبرنامج حماية الأطفال المشردين بلا مأوى ومؤسسة التكافل الاجتماعي بالقليوبية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك للتعامل السريع مع أي موقف طارئ في ظل حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

أضاف البيان أنه تم نشر فرق في كل مدن المحافظة للتعامل الفوري مع هذه الحالات بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.