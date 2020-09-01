الأرصاد الجوية: طقس حار في القاهرة وفرص لسقوط أمطار على سيناء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة اليوم أقل من الأيام الماضية ما يقلل من نسبة الشبورة المائية التي كانت موجودة على مدار اليومين الماضيين التي كانت تعتبر متوسطة الشدة على بعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن الشبورة اليوم أقل حدة وذلك بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تشتت نسبة الرطوبة إلي حد ما ما سيقلل من إحساسنا بالحرارة اليوم عن الأيام الماضية بحوالي درجة تقريبا.

وتابعت أن الأيام الماضية كان هناك ارتفاع بسيط في الحرارة وكانت قد وصلت درجة الحرارة العظمي على القاهرة ما بين 36 إلى 37 درجة، واليوم من المتوقع لها أن تسجل ما بين 35 إلى 36 درجة اليوم واليومين القادمين وأنه مع وجود انخفاض طفيف في نسب الرطوبة سيقلل إحساسنا إلي حد ما بالحرارة.

ونوهت عن وجود فرص سقوط أمطار تكون متوسطة على جنوب سيناء وتحديدا منطقة سانت كاترين الذي حدث عليها أمطار أمس ومتوقع اليوم أيضا أن تكون هناك فرص أمطار من متوسطة إلي غزيرة وتكون رعدية على بعض المناطق من وسط وجنوب سيناء وتحديدا مدينة كاترين الذي يكون عليها أمطار والتي من الممكن أن تتجمع على الجبال وتنزل في الوديان وتؤدي لتشكل سيول خفيفة في المجاري والوديان.

واستكملت أن هذه الفترة تكون انتقالية وننهي فصل الصيف والدخول على فصل الخريف فمن المتوقع أن يحدث أي شيء وخاصة في المناطق الجبلية.