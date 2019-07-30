تقدم الفنان هاني شاكر ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الفنان إيمان البحر درويش، اتهمه فيه بالإساءة للقضاء المصري وإثارة الرأي العام عليه بسبب انتخابات نقابة المهن الموسيقية.

وذكر بلاغ "شاكر" الذي قدمه المحامي ياسر قنطوش بصفته وكيلا عنه وحمل رقم 10333 لسنة 2019، أن "درويش" كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في 29 يوليو الجاري منشورا، تحدث فيه عن ممارسة الفنان هاني شاكر ضغوط على المحكمة الإدارية العليا لرفض طعن المطرب مصطفى كامل على هاني شاكر في انتخابات نقابة المهن الموسيقية الأمر الذي انتهى برفض تلك الطعون.

وأضاف البلاغ أن ما ذكره إيمان البحر درويش، يمثل إساءة للقضاء المصري ويثير الشارع والرأي العام ضده وتزعزع الثقة فيه.

وطالب هاني شاكر، في بلاغه بالتحقيق مع إيمان البحر درويش فيما أورده في بلاغه من وقائع.