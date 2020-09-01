النشرة النقابية: 7 مستندات للقيد بالأطباء و5 خطوات لمشتغلي المحامين

تقدم "الوطن"، صباح من كل يوم، "نشرة خدمات نقابية"، وهي خدمة جديدة للقراء، والتي تستعرض يومياً موجزاً بأهم الخدمات التي توفرها النقابات لأعضائها، وإرشادات للحصول على الحقوق النقابية المختلفة.. ومزيد من التفاصيل في السطور التالية:

مستندات القيد لأول مرة في نقابة الأطباء

ترصد "الوطن" الخطوات التي حددتها النقابة العامة للأطباء البشريين للقيد لأول مرة، والتي شملت 7 خطوات كالتالي:

1- طلب قيد بالجدول العام.

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

3- شهادة قضاء سنة امتياز (الأصلية) أو ما يعادلها.

4- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

7- سداد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها (370 جنيها) للمصري أو ما يتعامل بالمثل و200 دولار للأجنبي.

المستندات المطلوبة للعودة من الزوال إلى المشتغلين بالمحامين

حددت نقابة المحامين، الأوراق المطلوب تقديمها من المحامين الذين حصلوا على زوال من جداول النقابة، مرفقة مع التظلم للإعادة إلى جداول المشتغلين مرة أخرى.

الوطن" ترصد تلك الأوراق كالآتي:

-صوره البطاقة الشخصية مثبت بها المهنة محامي.

-صورة أخر كارنية للنقابة.

-صورة البطاقه الضريبية.

-برنت تأمينات من النقابة

-دلائل الاشتغال بالمحاماة.

وكان النقيب العام للمحامين رجائي عطية، قرر تشكيل لجنة موسعة من مجلس نقابة المحامين، تتولى تقدير أدلة الاشتغال والبت فيها، والتزام الجميع بقراراتها النهائية.