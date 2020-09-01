إجراءات وخطوات تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2020

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يومًا، في استقبال طلبات التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 / 2020.

إجراءات تقديم التظلمات لطلبة الدبلومات الفنية 2020

- يقوم الطالب بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة من المواد المراد الاطلاع عليها وذلك لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال (مكاتب الهيئة القومية للبريد، وشركة فوري دهب) على كود الخدمة 66616.

- يتم السداد بمعلومية الرقم القومي للطالب، وبالنسبة للطلبة الوافدين يكون بمعلومية كود الطالب.

- يتم استيفاء جميع إجراءات الاطلاع في ذات يوم التقدم بطلب الاطلاع وذلك للطلاب القاطنين بمحافظات بعيدة عن مقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- يتم استفسار الطالب الراغب في التقدم بطلب الاطلاع عن عنوان مقر لجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مسؤولي المدرسة التابع لها الطالب.

- تستمر مواعيد الاطلاع للدور الأول 2020 اعتبارًا من اليوم الموافق 1 سبتمبر 2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2020.