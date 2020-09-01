محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة في المستشفى العام

تفقد محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في مستشفى كفر الشيخ العام، لاستكمال مبنى الملحق بالمستشفى بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور رفعت توفيق، نائب مدير مستشفى كفر الشيخ.

وأكد المحافظ الانتهاء من طابقين، وما زال العمل جاريا لإنشاء طابقين آخرين، ليكون الطابق الأول للخدمات، وبقية الطوابق للدرجة الأولى الممتازة، لخدمة المرضى من أبناء المحافظة.

وشدد على متابعة أعمال الإنشاء، لتكون مطابقة للمواصفات، مشددا على توفيرالأدوية للمرضى، وحسن استقبالهم ورعايتهم، لأن كل المسؤولين في المحافظة تحت خدمة المواطن بمدن وقرى كفر الشيخ.