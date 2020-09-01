رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة في المستشفى العام

كتب:

سمر عبد الرحمن
02:44 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمستشفى العام  

محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمستشفى العام  

تفقد محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في مستشفى كفر الشيخ العام، لاستكمال مبنى الملحق بالمستشفى بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور رفعت توفيق، نائب مدير مستشفى كفر الشيخ.

وأكد المحافظ الانتهاء من طابقين، وما زال العمل جاريا لإنشاء طابقين آخرين، ليكون الطابق الأول للخدمات، وبقية الطوابق للدرجة الأولى الممتازة، لخدمة المرضى من أبناء المحافظة.

وشدد على متابعة أعمال الإنشاء، لتكون مطابقة للمواصفات، مشددا على توفيرالأدوية للمرضى، وحسن استقبالهم ورعايتهم، لأن كل المسؤولين في المحافظة تحت خدمة المواطن بمدن وقرى كفر الشيخ.

اقرأ المزيد:

نقل جثمان ممرضة كفر الشيخ من مستشفى العبور لـ"العام" للتشريح

محافظ كفر الشيخ يزور مستشفى دسوق العام ويوجه بنقل طفل لعمل الأشعة

بالصور| تغيير في إدارة مستشفى كفر الشيخ العام

بالصور| مدير مستشفى كفر الشيخ العام يبحث استعدادات افتتاح قسم قسطرة