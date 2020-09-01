مصطفى شوقي يستعد لـ"عرقسوسي"

يستعد مصطفى شوقي، لطرح فيديو كليب جديد بعنوان "عرقسوسي" خلال الأيام المقبلة، حيث نشر "بوستر" للفيديو كليب، عبر حسابه على موقع إنستجرام، معلقًا "قريبًا.. فيديو كليب عرقسوسي من فري ميوزك نصر محروس".

كان "شوقي"، اقترب من تحقيق 9 ملايين مشاهدة لأغنية "ضارب عليوي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها مع منتصف شهر أغسطس المنصرم.

"ضارب عليوي" كلمات الشاعر صابر كمال، ألحان بلال سرور، في ثاني تعاون لهم معًا بعد أغنية "ملطشة القلوب"، التي وزعها موسيقيا جلال الحمداوي، وإخراج نصر محروس.

وجرى طرح نسخة من "ضارب عليوي" دون الراقصة ليندا، بعد توجيه عدد كبير من الانتقادات له، بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته، وذلك للمرة الثانية، بعد أغنية "ملطشة القلوب" التي حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".