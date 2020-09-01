سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في مصر

اختلقت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

سجّل سعر الدولار في بنك CIB نحو 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين أمام سلة من العملات مع تعرضه لضغوط من أحدث متوسط للتضخم يستهدفه البنك المركزي الأمريكي والذي يسمح لأسعار الفائدة بأن تبقى منخفضة حتى إذا ارتفع التضخم قليلا في المستقبل أمس الاثنين وفق رويترز، ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة أن تعطي دعما للذهب وهو أداة للتحوط من التضخم وانخفاض قيم العملات.

وخلال الشهور القليلة الماضية، شهد سعر الدولار حالة من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، متأثرًا بجائحة فيروس كورنا المستجد مما أدى إلى تراجع الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

وعكس الذهب مساره لينخفض أمس الاثنين إذ عوض الدولار بعض خسائره، على الرغم من أن إطار عمل السياسات الجديد لمجلس الاحتياطي، الذي يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل قرب الصفر لبعض الوقت حد من خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع،و في المصرف المتحد سعر الشراء 4.21 جنيه وسعر البيع 4.33 جنيه.

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.88 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.80 جنيه للشراء و19.00 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد سجل 18.87 جنيه للشراء و19.08 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجل 18.87 جنيه للشراء و 19.08 جنيه للبيع

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 21.04 جنيه للشراء و21.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجّل نحو 21.13 جنيه للشراء و21.35 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 21.11 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجل 21.11 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي سجّل في البنك الأهلي المصري 4.12 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 4.12 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 4.07 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.