الدولار يستقر في كل البنوك و15.80 جنيه أقل سعر

شهد سعر بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه استقرار سعريا في كل البنوك، ليباع بأعلى سعر في مصر، الأهلي الكويتي "بيريوس"، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية - قناة السويس- الأهلي المصري - المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي"، ليباع بـ 15.92 جنيه مقابل 15.82 جنيه للشراء.

فيما سجلت 3 بنوك "المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني" الأقل سعر ليباع 15.90 جنيه مقابل 15.80 جنيه للشراء.