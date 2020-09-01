شهود عيان يروون اللحظات الأخيرة بحياة أسرة الكريمات.. رضيع بحضن والدته

لم يعلموا أنه اللقاء الأخير الذي سيجمعهم قبل الرحيل، لمدة ساعة ونصف الساعة اجتمع موظف وزوجته وأبناؤه الثلاثة داخل سيارتهم قبل أن تحل الفاجعة ويصطدموا بسيارة نقل ويفارقوا جمعيا الحياة.

رجال المباحث والأسعاف، عثروا على بقايا طعام ملقاة على الأرض وملطخة بالدماء، أما شهود العيان فأكدوا أن الزوج كان يسير بسرعة طبيعية لم تتجاوز 90 كيلو، فيما كانت الأسرة تتناول وجبة الطعام، والأطفال كانوا يجلسون في المقعد الخلفي، بينما الطفل الرضيع في حضن والدته.

شهود العيان أشاروا إلى أن الحادث وقع في أقل من 3 دقائق، "فوجئنا باصطدام السيارة الملاكي بسيارة نقل".

بينما قال سائق النقل في محضر الشرطة، إنه كان يقود سيارته النقل ويسير بعد التحويلات المرورية في الطريق الصحراوي، وأثناء سيره فوجئ بالسيارة ملاكي تصطدم بها وتسقط أسفل الطريق، ما أدى إلى وفاة الأسرة بالكامل.

ولقي خمسة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر، مساء اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوى الشرقي أمام بوابة الكريمات اتجاه بني سويف.

وكانت شرطة النجدة ببني سويف، تلقت استغاثات من عدد من المواطنين على الطريق الصحراوي بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي رقم "ي ف 8157" وسيارة نقل "ه ي ص 3436 ".

وأفاد المبلغون بوفاة رجل وزوجته وثلاثة من أبنائهما، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل جثتي الأب والأم والمصاب إلى مستشفى حلوان.

ونقلت سيارات الإسعاف، جثث الأطفال الثلاثة إلى مستشفى أطفيح المركزي.