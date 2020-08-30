إصابة 5 في حادث تصادم سيارتي أمن مركزي بأسيوط

تعرض 5 أشخاص لإصابات خفيفة في حادث تصادم وقع قبل قليل، بين سيارتي أمن مركزي بطريق "أسيوط - منقباد".

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين لوري شرطة أمن مركزي بطريق "أسيوط - منقباد" أمام قرية بني غالب ووقوع مصابين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.