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إصابة 5 في حادث تصادم سيارتي أمن مركزي بأسيوط

كتب:

سعاد أحمد
10:22 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

تعرض 5 أشخاص لإصابات خفيفة في حادث تصادم وقع قبل قليل، بين سيارتي أمن مركزي بطريق "أسيوط - منقباد".

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين لوري شرطة أمن مركزي بطريق "أسيوط - منقباد" أمام قرية بني غالب ووقوع مصابين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.  

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