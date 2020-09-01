جامعة المنوفية تبدأ فعاليات الدورة الرابعة لبرنامج إعداد القادة

بدأ مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية فعاليات الدورة الرابعة لإعداد القادة ومديري الإدارات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة.

وتتناول الدورة مفهوم الإدارة والقيادة وكيفيه إعداد القائد والتي تعني القدرة علي التأثير في سلوك أفراد الجماعة وتنسيق جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغايات المطلوبه والذي يتضمن 3 عناصر مهمة منها: "وجود مجموعة من الأفراد يعملون في تنظيم معين، وقائد من أفراد الجماعة قادر علي التأثير في سلوكهم وتوجيههم، وهدف مشترك تسعى الجماعة إلى تحقيقه".

كما تطرقت الفعاليات إلى كيفية صناعة القائد والتي نُلخصها في المحاور الآتية الأساس العقائدي والأخلاقي وبناء العقل والوعي وإدارة الذات والثقافة الواسعة وفن بناء العلاقات وفن التأثير والريادة وتعلم مهارات الإدارة وثقافة أوجد حولك قادة والتدريب العملي.