السيرة الذاتية لرئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي

يعقد مجلس نواب الشعب في تونس، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة ستخصص لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي التي كان قد أعلن عنها يوم 24 أغسطس 2020، والتي تتضمن 25 وزارة و3 كتابات دولة.

وستنطلق الجلسة العامة بعرض برنامج الحكومة ثم يتم فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب، ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي 109 أصوات.

وهشام المشيشي من مواليد يناير عام 1974، وشغل منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، كما تولى خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.

وحصل هشام المشيشي على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بتونس وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورج.

تقلد المشيشي خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وشغل منصب مدير ديوان وزير النقل سنة 2014.