الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكان رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، كشف في وقت سابق، عن أن حركة النهضة، التابعة لتنظيم الإخوان الدولي، عرضت عليه قبل أسبوعين من إسقاط حكومته، صفقة لإدخال أطراف للحكم، مقابل استمراره في منصبه، مؤكدا أنه رفض العرض.

واتهم "الفخفاخ"، حركة النهضة، بأنها الطرف الأبرز في افتعال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنها "تتعامل مع الحكم كما لو كان غنيمة وولاءات وامتيازات، بينما لا تهتم بمصلحة تونس".