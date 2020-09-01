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تعافي 10 حالات "كورونا" بمستشفى صدر بني سويف

كتب:

عمرو رجب
10:55 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
لحظة خروج المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى الصدر

لحظة خروج المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى الصدر

أعلن الدكتور أحمد بغدادي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، عن تعافي 10 حالات جديدة من فيروس "كورونا" المستجد، بينهم 3 سيدات تخطت أعمارهن 70 سنة، عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وفي السياق ذاته، خطع مستشفى الفشن، جنوب بني سويف، لعملية تعقيم وتطهير مويعة مساء أمس الاثنين، بعد تسجيل "صفر" إصابات بفيروس كورونا، استعداداً لعودة المستشفى للعمل بشكل طبيعي.

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