تعافي 10 حالات "كورونا" بمستشفى صدر بني سويف

أعلن الدكتور أحمد بغدادي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، عن تعافي 10 حالات جديدة من فيروس "كورونا" المستجد، بينهم 3 سيدات تخطت أعمارهن 70 سنة، عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وفي السياق ذاته، خطع مستشفى الفشن، جنوب بني سويف، لعملية تعقيم وتطهير مويعة مساء أمس الاثنين، بعد تسجيل "صفر" إصابات بفيروس كورونا، استعداداً لعودة المستشفى للعمل بشكل طبيعي.