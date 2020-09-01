حملة مكبرة لرفع الإشغالات بطريق الهويس في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولي حسن محمد، حملة لرفع الإشغالات استهدفت الحملة طريق الهويس التابع لقرية البساتين حيث رفعت كل الإشغالات الموجودة بطريق الهويس، واتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز كفر البطيخ.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات والتعديات على الطريق العام والتي تؤدي إلى إعاقة حركة السيارات والمارة.