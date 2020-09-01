بدء اختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين stem إلكترونيا 13 سبتمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إجراء اختبار الطلاب للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem، بدءا من يوم الأحد 13 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 16 من الشهر نفسه.

وكانت وزارة التربية والتعلي، أعلنت فتح باب التقدم في الفترة من 22 أغسطس وحتى الإثنين 31 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تبدأ الإدارات التعليمية المختلفة في 19 محافظة، اليوم الثلاثاء، فحص طلبات المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين، ومدى ملائمة أوراقهم للشروط المطلوبة، تمهيدا لبدء اختبار الطلاب "إلكترونيا"، وعمل مقابلات شخصية للطلاب.

وقالت الوزارة، إن هذا الامتحان يُعقد إلكترونياً عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان، وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضافت أن الاختبار يعقد من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بهذه المدارس، مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

وشددت، على أنه يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقاً لرغبات الطلاب، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول بالمدارس.

وحددت الوزارة معايير اختيار الطلاب بمدارس stem، على النحو التالي:

** اجتياز الطالب لمعيار النجاح في كل مكون من مكونات الاختبار الإلكتروني على حدى وفقاً لمعيارالنجاح الذي يحدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

** المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار الإلكتروني، وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

** لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتقدم الطالب الذي تم تنسيقه وتسكينه على إحدى مدارس STEM، بطلب تحويل لأي مدرسة أخرى غير تلك التي جرى تنسيقه وتسكينه عليها حيث أن المدارس تعمل بالنظام الداخلي.

** لا يحق للطالب خلال سنوات الدراسة بالمدارس أن يتقدم بطلب تحويل لأي مدرسة من مدارس STEM، بخلاف المدرسة التى تم تسكينه عليها.

** يحق للطالب التحويل إلى أي من مدارس التعليم العام بما يتفق مع النظام الذي كان يدرس به الطالب في المرحلة الإعدادية، مع دفع الرسوم الفعلية للدراسة بمدارس STEM خلال الفترة التي قضاها بالمدرسة.