الأول على مدارس المتفوقين يحلم بالالتحاق بكلية الهندسة

فرحة عارمة وزغاريد عالية انطلقت من منزل عبدالرحمن أدهم، الطالب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، شعبة علمى رياضة، بمدينة ٦ أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة، بعد حصوله على المركز الأول فى الثانوية العامة بمجموع ٦٧١٫٥ من ٧٠٠.. يقول «عبدالرحمن» إنه لم يكن يتوقع أن يحصل على المركز الأول بسبب قلقه الشديد من امتحان مادة الإنجليزى، فيما اقتصرت أمنياته على حصوله على ترتيب متقدم من ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، وفوجئ عندما هاتفه وزير التربية والتعليم ظهر أمس لتهنئته بعدما زف له الخبر السعيد فيما كان عبدالرحمن فى زيارة لعائلته رفقة والدته وشقيقته اللتين انهالتا عليه بالقبلات والأحضان، حيث لم تتمالك والدته دموعها وهنأه الأقارب ووزعوا الحلويات والشربات احتفالاً بهذه المناسبة، ويتابع: «بابا كان فى الشغل واتصلت بيه قُلت له، قال لى ألف مبروك يا حبيبى.. وكان نفسى أشوف رد فعله».

"عبدالرحمن": "كنت بذاكر ٤ ساعات فى اليوم"

يقول «عبدالرحمن» إن مذاكرة دروسه لها الأولوية من بين اهتماماته ليتمكن من تحقيق حلمه فى الالتحاق بكلية الهندسة قسم الميكانيكا، إلا أنه كان حريصاً على اقتطاع جزء من اليوم للترفيه عن نفسه واستعادة نشاطه، فرغم كونه الأول فى الثانوية العامة متفوقاً بذلك على أقرانه فإن عدد ساعات المذاكرة التى يقضيها خلال اليوم لا تتجاوز الـ٤ ساعات».

والدته: "متفوق من يومه"

وتقول السيدة منى أحمد، والدة عبدالرحمن، إن نجلها كان الأول على محافظة الجيزة فى الشهادة الإعدادية، كما أنه شارك فى مسابقات عديدة خاصة بعلم الفيزياء وحصل على مركز متقدم على مستوى الجمهورية.