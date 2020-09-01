فنانون تفاعلوا مع زيارة ماكرون لفيروز: "ست الكل فخرنا"

تفاعل عدد من الفنانات مع فيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمطربة الكبيرة فيروز، حيث أبدت الفنانة نانسي عجرم دعمها وسعادتها بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمطربة الكبيرة فيروز.

ونشرت "نانسي" عبر حسابها الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، تعليقا علي الأمر قائلة "فيروز".

بينما قالت الفنانة هند صبري: "ست الكل .. فيروز"، بينما قالت الفنانة إليسا: " فخرنا يافيروز".

وكتبت عبر حسابها على تويتر: "زيارة الرئيس ⁧‫ماكرون‬⁩ لبيت صوت لبنان العملاق ⁧‫فيروز‬⁩ تعطينا عدة دروس، التواضع، تقدير العطاء، إن تصرفات بسيطة تثبت قدرة كبيرة على القوة والقيادة leadership".

حيث أعلنت الوكالة اللبنانية أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيمنح فيروز وسام جوقة الشرف الأعلى في فرنسا، وفقا لقناة "العربية".

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت أمس بلقاء مع أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، وهي من أشهر المطربين في العالم العربي ويعتبر صوتها بمثابة موسيقى تصويرية للبنان من أوج ازدهاره مرورا بصراعاته وحتى أحدث صدمة شهدها.

ويجري الاحتفاء بفيروز (85 عاما)، التي نادرا ما تتحدث لوسائل الإعلام مع أن أغنياتها تتردد عبر موجات الأثير من الرباط إلى بغداد، على أساس أنها كنز وطني ورمز للسلام يتجاوز الانقسامات القبلية والطائفية في لبنان وخارجه وفقا لوكالة أنباء رويترز.