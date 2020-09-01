"فيروز وحكومة وذكرى تأسيس".. ماكرون في زيارة للفن والسياسة والتاريخ بلبنان

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس، إلى لبنان في ثاني زيارة له بعد انفجار مرفأ بيروت، ودعا فور وصوله إلى تشكيل حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت، وتأتي الزيارة بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء.

وفي زيارة تأتي عشية إحياء لبنان المئوية الأولى لتأسيسه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور وصوله إلى بيروت مساء الاثنين لتشكيل حكومة "بمهمة محددة" في أسرع وقت، بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيساً لها، حسب قناة "فرانس 24".

وجاء تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون لأديب، سفير لبنان لدى ألمانيا، بتشكيل حكومة جديدة، كثمرة توافق بين أبرز القوى السياسية التي استبقت وصول ماكرون الذي يزور بيروت للمرة الثانية منذ انفجار المرفأ المروع.

وقال ماكرون للصحفيين، في أثناء مغادرته المطار، حيث كان في استقباله نظيره اللبناني ميشال عون، إن من أهداف عودته "التأكد من أن حكومة بمهمة محددة ستتشكل في أسرع وقت، لتنفيذ الإصلاحات" التي يشترطها المجتمع الدولي مقابل تقديم دعم للبنان يساهم في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية.

وعلى تويتر، كتب ماكرون فور وصوله "كما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار".

ومن المطار، انتقل ماكرون إلى منزل الفنانة فيروز التي تعتبر رمزاً لوحدة لبنان، وكان عشرات اللبنانيين بانتظاره أمام المنزل.

ومن المقرر أن ينتقل ماكرون بعدها لزيارة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في منزله في وسط بيروت.

ويحفل جدول أعمال الرئيس الفرنسي الثلاثاء بلقاءات سياسية وأخرى ذات طابع رمزي، بمناسبة إحياء الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير خلال فترة الانتداب الفرنسي. ويختتم الزيارة باجتماع يعقده مع تسعة من ممثلي أبرز القوى السياسية.

وفي زيارته الأولى في 6 أغسطس، بعد يومين من الانفجار، دعا ماكرون المسؤولين إلى إقرار "ميثاق سياسي جديد" وإجراء إصلاحات عاجلة. ووعد بالعودة لـ"تقييم" التقدّم الذي تمّ إحرازه.

ودقّ الجمعة ناقوس الخطر محذراً من "حرب أهلية" في لبنان "إذا تخلينا عنه".

ولاقت دعوات ماكرون إلى "ميثاق سياسي جديد" انفتاحاً أبرزه من حزب الله، الذي قال أمينه العام حسن نصر الله الأحد "نحن منفتحون على أي نقاش هادف في هذا المجال لكن لدينا شرط أن يكون هذا النقاش وهذا الحوار اللبناني بإرادة ورضى مختلف الفئات اللبنانية".

ودعا عون في كلمة الأحد "إلى إعلان لبنان دولة مدنية"، معتبرا أن ذلك "يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها".

وكرر رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة ذاتها الاثنين، داعيا الأفرقاء الجديين لملاقاته إلى "نصف الطريق".