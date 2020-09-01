رئيس التحرير

محمود مسلم

العراق والسعودية يبحثان سبل تعزيز التعاون لمواجهة تحديات سوق النفط

كتب:

أ ش أ
11:29 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
النفط

النفط

 بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مع السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري التنسيق والتعاون، لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على توسيع وتطوير وزيادة حجم التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة، فضلا عن التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي.

وأشار البيان إلى أنه جرى التأكيد على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية، والنمو المضطرد الذي أثمر عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى الانتقال بالعلاقات لآفاق تعاون أوسع، خدمة لمصلحة الشعبين.

اقرأ المزيد:

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم بيانات صينية إيجابية وانتعاش أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط متجهة لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي

أسعار النفط ترتفع لتعوض خسائر محدودة بسبب عاصفة أمريكا

تباين أسعار النفط بعد إعصارين مداريين وتزايد إصابات كورونا

أسعار النفط تسجل انخفاضا بسبب تداعيات فيروس كورونا