العراق والسعودية يبحثان سبل تعزيز التعاون لمواجهة تحديات سوق النفط

بحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مع السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري التنسيق والتعاون، لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على توسيع وتطوير وزيادة حجم التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة، فضلا عن التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي.

وأشار البيان إلى أنه جرى التأكيد على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية، والنمو المضطرد الذي أثمر عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى الانتقال بالعلاقات لآفاق تعاون أوسع، خدمة لمصلحة الشعبين.