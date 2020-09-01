إجابات أبرز 6 أسئلة عن قانون التصالح

أقرت الحكومة المصرية قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي يهدف إلى وقف التعدي على الأراضي الزراعية، وقد حظى هذا القانون باهتمام مجلس الوزراء، الذي أجرى اجتماعين مع وزير الإسكان والتنمية المحلية، وآخر مع المحافظين لمتابعة آخر المستجدات في كل محافظة على حدا.

وتستعرض "الوطن" آخر المستجدات في قانون التصالح على البناء، والتي استعرضها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس.

هل سيكون هناك مد لموعد التصالح على مخالفات البناء؟

لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون 30 سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

كيف سيتم متابعة المباني المخالفة فينا بعد؟

وجه مجلس الوزراء إنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء فى كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.

وسيتم التنسيق مع مدير إدارة المساحة العسكرية لتشكيل وحدات في كل المحافظات مهمتها رصد المتغيرات المكانية، وأي مخالفات بناء.

سيتم تنفيذ برنامج إلكتروني لرصد المخالفات على أرض الواقع من المختصين، في الوقت نفسه يتم تسجيل المخالفة في وحدة رصد المخالفات، وكذا في شرطة التعمير.

هل يمكن التصالح على مخالفات البناء بعد انتهاء مهلة التصالح؟

يجب التفرقة بين وضعين، الوضع الخاص بمخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل قانون التصالح، وبعد قانون التصالح.

من قام بالمخالفة قبل القانون، يمكنه التصالح حتى نهاية سبتمبر 2020، لكن المخالفة بعد القانون ستكون عقوبتها الإزالة بدون أي إنذار أو فرصة للتصالح.

من المسؤول عن إتمام عملية التصالح؟

الأصل بموجب القانون أن يقوم صاحب العقار بالتصالح في المخالفة، ولكن في حالة تهربه، يصبح الأمر منوطا بملاك الوحدات السكنية.

ماذا لو أن صاحب العقار توفي من المسؤول عن إتمام عملية التصالح؟

الورثة هم المنوط بهم الأمر، ويحق لأصحاب الوحدات السكنية أن يرجعوا عليهم طلبا للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

ما الحالات التي سيطبق عليها قرار الهدم أو الإزالة؟

3 حالات محددة تعد فيها إزالة المخالفة واجبة وهي..

الخروج عن خط التنظيم.

البناء على أراضي الدولة دون التصالح.

مخالفة قيود بارتفاع في بعض الأماكن.