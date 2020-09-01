كهربا يدخل ضمن حسابات فايلر استعدادا للوداد

كشف مصدر مُطلع داخل النادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، استقر على ضم محمود عبد المنعم كهربا، لرحلة الفريق في إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقررة السادس والعشرين من سبتمبر الجاري.

وقال المصدر، إن فايلر أبلغ جهاز الكرة بإنهاء تصاريح السفر الخاصة بمحمود عبد المنعم كهربا، تمهيدًا للسفر مع بعثة الفريق إلى المغرب والمشاركة مع الفريق في المباراة إذا سنحت الظروف، خاصة في ظل النقص الكبير في مركز الجناح خلال الفترة الحالية.

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