مسلم: فايلر يكرر "عك" الشوط الأول كل مباراة.. والخطيب وعد ببطولة أفريقيا في انتخاباته

انتقد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أداء النادي الأهلي خلال الأربع مباريات الأخيرة، موضحًا أن هناك أزمة في "رأس حربة" النادي الأحمر، مستعجبًا من رفض البعض انتقاد النادي، قائلًا: "لازم الناس تنتقده، اللي بيعمله الأهلي الفترة الأخيرة مش عادي، الجماهير مش متعودة على كده، لازم الانتقاد من أجل الإصلاح والتعديل، وفهم الخطأ ومن ثم تداركه".

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الأهلي يحصل على بطولات الدوري الممتاز في السنوات الأخيرة بشكل متتالي وذلك لضعف المنافسين، والأهم لدى جماهير النادي الأحمر، هو الحصول على البطولة الأفريقية، وهو ما وعد به محمود الخطيب، خلال ترشحه لرئاسة النادي الأهلي.

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن لجنة الكرة في الأهلي يجب أن تفكر في مركز المهاجم، معربًا عن استعجابه الشديد من أداء المدير الفني للنادي الأهلي "فايلر"، قائلًا: "يبدأ الشوط الأول وحش ويعمل تغيراته في الشوط التاني فالأداء يتحسن، وتاني مباراة يبدأ برضوا بنفس اللي بدأ بيه الشوط الأول في المباراة السابقة، أنا مستغرب من فايلر ده"، مناشدًا بوجود مدرب عام يُساعد فايلر على أداء مهمته.

واختتم محمود مسلم، تصريحاته بالتأكيد مرة أخرى على أن صحيفة "الوطن" أرقى من أن تتورط في مانشيت غير أخلاقي يثير غضب الزمالك أو الأهلي، "نحن نحترم كثيرا جماهير الأهلي، نحترم كثيرا جماهير الزمالك، ونبقى ضحية للجان الإلكترونية سواء من الداخل أو الخارج".

وردت "الوطن" عبر بوابتها الإلكترونية على تداول صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمانشيت الصحيفة ليلة مباراة القمة، مؤكدة حرصها الدائم على التزام الحيادية، وعدم التعصب لأي من قطبي الكرة المصرية والتمسك بمبادئ المهنة، بالوقوف على مسافة واحدة بين الناديين.

وأكدت الصحيفة، على أنها غير مسؤولة عما يجري تداوله من صور مفبركة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تسيء للنادي الأهلي وجماهيره، متمنية رفعة الكرة المصرية، مشيرة إلى أن المانشيت لم يكن للتقليل من قيمة الأهلي أو إزعاج جماهيره العريقة، بل كان محاولة لوصف سير المباراة التي سيطر فيها فريق الزمالك وفاز بنتيجة كبيرة على غريمه التقليدي في ديربي القاهرة، خلال مباراة اتسمت بالروح الرياضية والفنيات العالية.

وتلقى الأهلي أول هزيمة في الموسم الحالي على يد غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، مساء السبت الماضي، في واحدة من أشهر دربيات الكرة على مستوى العالم، لتخرج "الوطن" بمانشيت " الزمالك فسّح الأهلي" في عددها رقم 3038، الصادر بتاريخ يوم الأحد 23 أغسطس 2020، الموافق 4 محرم عام 1442هـ، والذي فبركته لجان إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لتغيير مساره إلى مرادف غير أخلاقي، يخالف الأعراف والتقاليد المهنية والأخلاقية، التي أسست عليها الصحيفة.

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