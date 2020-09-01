30 ألف تظلم على تصحيح الثانوية الأزهرية.. والكيمياء الأكثر طعنا

أكّد مصدر بإدارة امتحانات الأزهر، أنَّ عدد التظلمات التي وصلت للإدارة خلال 16 يومًا من بدء تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية على التصحيح تجاوزت 30 ألف تظلم.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ مادة "الكيمياء" كانت الأكثر طعنًا من الطلاب، حيث بلغ عدد الطعون عليها حتى الآن نحو 4 آلاف تظلم، مبينًا أنَّ نتائج تلك التظلمات ستبدأ في الظهور خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنَّ الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر وافق على فتح باب التظلم للطلاب الذين صدر لهم قرار إلغاء مادة أو أكثر، وعلى الطالب الذي يرغب في التظلم التوجه الى الإدارة القانونية بالمنطقة التابعة له.

وكان الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، يوم الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر تنتهي في 15 سبتمبر، حيث يتمّ تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، مضيفًا أن قطاع المعاهد جهز 198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية.

وبين رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنَّه يحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية، حيث يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

وأعلن وكيل الأزهر، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72 % بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100% .وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018/2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.