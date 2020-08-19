صور.. خطوات التقديم لتظلمات الثانوية الأزهرية

ظهرت منذ أيام نتيجة الثانوية الأزهرية، وأعلن بعد إمكانية التظلم على نتيجة الدور الأول للنتيجة حتى يوم 15 سبتمبر، إلكترونيا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مؤسسة الأزهر لتخفيف تكدس وازدحام الطلاب للوقاية من فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" خطوات التقديم لتظلمات الثانوية الأزهرية إلكترونيا، يمكن للطلاب التقدم تظلمات الثانوية الأزهرية الكترونيا، خلال الفترة من 16 أغسطس وحتى 15 سبتمبر.

خطوات تقدم تظلمات الثانوية العامة

يمكن للطلاب تقديم التظلمات من خلال موقع بوابة الأزهر أو الدخول بشكل مباشر من هنـــــــــا.

لكن أولا يتوجه الطالب أو ولي الأمر إلى المديرية التعليمية التابع لها، يقوم بتسديد رسوم 100 جنيه عن كل مادة، ويستلم عنه ايصال سداد الرسوم مرفق به تأكيد التسجيل.

يقوم الطالب بالدخول على موقع تظلمات الثانوية الأزهرية، وتسجيل البيانات الآتية، رقم الجلوس، رقم المرفق المسلسل، رقم القسيمة، المحافظة، التفتيش.

ويقوم الطالب بمراجعة الموقع كل فترة لمعرفة موعد رؤية ورقة الإجابة.

وعند تحديد موعد الرؤية، يقوم الطالب بالتوجه لإدارة التظلمات للرؤية، ويشترط إحضار بطاقة الرقم القومي، واستمارة النجاح.

يمنع اصطحاب أجهزة الهواتف خلال الإطلاع.

يقوم الطالب بتدوين الملاحظات على ورقة الإجابة، ويتم تسليمها للإدارة التعليمية.

بعد إعادة فحص كراسة الإجابة من قبل الإدارة التعليمية يتم طباعتها على شكل "سكانر" وتكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني، مع توضيح موقف التظلم سواء قبول أو رفض.