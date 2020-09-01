وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: فيروز رمز وشخصية استثنائية

أشاد رئيس معهد العالم العربي، وزير الثقافة الأسبق في فرنسا جاك لونج، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المطربة اللبنانية فيروز.

وقال جاك لونج لإذاعة مونت كارلو الدولية: "أنا سعيد جدا بخطوة الرئيس ماكرون، كان لي في السابق الامتياز بأن أقلد السيدة فيروز وسام الفنون والآداب عندما كنت وزيرا للثقافة أنا أعرفها منذ ما كانت تؤدي حفلاتها في بعلبك، إنها شخصية استثنائية ومدهشة، سيكرمها معهد العالم العربي قريبا في معرض سيخصص لأشهر المغنيات والمطربات في العالم العربي".

وأضاف جاك لونج: "أكرر أن خطوة الرئيس خطوة جيدة جدا وأن يزورها الرئيس الفرنسي فهذا يعني أنها أكثر من فنانة أنها رمز لبنان الحي والمكافح، لبنان الذي يتجدد بجماله بشكل دائم، هذه الزيارة هي فعل أمل للبنان وللشعب اللبناني".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الاثنين إلى لبنان في ثاني زيارة له بعد انفجار مرفأ بيروت، ودعا فور وصوله إلى تشكيل حكومة بمهمة محددة، في أسرع وقت، وتأتي الزيارة بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء.

وانتقل ماكرون من المطار إلى منزل الفنانة فيروز التي تعتبر رمزا لوحدة لبنان، وكان عشرات اللبنانيين بانتظاره أمام المنزل.