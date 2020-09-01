ضبط بلازما فاسدة قبل بيعها للجمهور بسوق الدواء في الغربية

تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بالتنسيق مع مسؤولي وأطباء بنك الدم، من ضبط كميات من البلازما غير صالحة للاستخدام وعدد من أجهزة نقل الدم/ وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق.

وترأس الحملة المحاسب محمد أبوهاشم، وكيل وزارة تموين الغربية، ومدير عام الرقابة التموينية مجدي عوض بشن حملة تموينية ضبط خلالها أحد تجار السوق السوداء، والذي يحترف الاتجار في بلازما أكياس الدم المحظور بيعها وتداولها خارج بنوك الدم المعتمدة رسميا من وزارة الصحة.

كما أجريت عملية شراء، وأسفر خلالها عن ضبط وتحريز كمية من أكياس البلازما الفاسدة وكميات من أجهزة نقل الدم، وتحرر محضر بالواقعة رقم 20873 لسنة 2020 جنح قسم أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت سماع أقوال الشهود، واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهم ببيع البلازما للجمهور.