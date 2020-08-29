محافظ الغربية يشارك في إطلاق ماراثون "دراجتك صحتك"

شهدت مدينة طنطا اليوم، انطلاق فاعليات مهرجان "دراجتك صحتك"، الذي تنظمته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بمشاركة نحو 150 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، وبحضور محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، الذي أعطى إشارة البدء لسباق ماراثون الدراجات.

وبدأ السباق من أمام كوبري "جيهان" على كورنيش مدينة طنطا، وانتهى عند مديرية الشباب والرياضة، وأعرب المحافظ، في كلمته بهذه المناسبة، عن سعادته بالتواجد وسط هؤلاء الشباب الرائع والمهتم بنشر الرياضة في المجتمع، معتبراً أن ركوب الدرجات وسيلة رياضية تساعد على الاحتفاظ باللياقة البدنية، وفي نفس الوقت وسيلة مواصلات تخفف من الازدحام المروري.

كما أكد المحافظ على ضرورة إقامة المزيد من سباقات الماراثون والمهرجانات الرياضية، التي تساعد على خلق جيل واع من الشباب بأهمية ممارسة الرياضة.

وفي نهاية الماراثون قام المحافظ بتوزيع الميداليات على جميع المشاركين في المارثون، والتقاط الصور التذكارية، بحضور أحمد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة، ولفيف من الشخصيات العامة.