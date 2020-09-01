حكم نهائي بفصل مهندس تقاعس عن تحرير مخالفة عقار بالإسكندرية 

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة مهندس (ع.ل.ف) بحي المنتزة في الإسكندرية، بالفصل من الخدمة لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الطوابق من الثاني حتى السابع علوي بالعقار الكائن بالإسكندرية، جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أنه من أخص واجبات مهندسي الأحياء ومراكز المدن والقرى التصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي بدون الحصول على الترخيص اللازم، للتأكد من سلامة البناء الإنشائي وحق الدولة في التنظيم بما يحقق وجهها الحضاري واستئداء لحقوقها المالية لصالح الاقتصاد والتنمية.

المحكمة: تحرير المخالفات تمكن المحافظين من استصدار قرارات الإزالة

وأضافت أن تحرير تلك المخالفات يُمكَن المحافظون من استصدار قرارات الإزالة وتنفيذها دون مهاودة أو تهاون، لافتة إلى أن المهندس المسؤول بالجهة الإدارية المختصة يتولى مسؤولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة.

وأكملت: "وعليه جرى إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، وأن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على مهندسي الأحياء ومراكز المدن والقرى والبتر من الوظيفة العامة لمن يخالف ذلك هو الجزاء الأوفى والأصلح للمجتمع في مجال البناء المخالف، وهو جزاء رادع يرسخ لدولة القانون للقضاء على ظاهرة البناء دون ترخيص".