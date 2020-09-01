رؤية تشريعية لـ"الوفد" للنهوض بالزراعة تعتمد على الصبار والزيتون

قدم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رؤية تشريعية للنهوض بقطاع الزراعة في مصر، مطالباً بالتوجه نحو زراعة الصبار والتوسع في زراعة محصول البصل وأشجار الزيتون.

وطالب أبوشقة بضرورة وجود زراعة في مناطق الصحراء الغربية خاصة أنها قائمة على بحيرة من المياه، مؤكداً أهمية العمل على تنفيذ مشروع وطني يتضمن خططاً للنهوض بقطاع الزراعة.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من زراعة أراضي وادي النطرون بأسلوب عصري، خاصة أن التربة تصلح للزراعة، مطالباً بزراعتها بنابات الصبار حيث يدر دخلاً من العملة الصعبة نظراً لاستخداماته العديدة في صناعات الأدوية.

وأكد أبوشقة ضرورة إقامة مشروعات عملاقة لزراعة البصل وإنشاء مصانع لتجفيفه وتصديره للخارج، وكذلك زراعة الزيتون والتوسع فيها، بخاصة أن دولة مثل اليونان يقوم اقتصادها بالدرجة الأولى على زراعته.

وتابع بأن الدولة المصرية تمتلك أراض كثيرة تصلح لزراعة الزيتون الذي يدر دخلاً كبيراً يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني، مشدداَ على ضرورة الاستفادة قدر الإمكان من مياه الأمطار وتخزينها واستغلالها في الزراعة.