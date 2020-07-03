القصير: قطاع الزراعة أصبح له داعم قوي من القيادة السياسية منذ 2014

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المتعلقة بالقطاع الزراعي تفيد القطاع كثيرا، وقطاع الزراعة الآن أصبح له داعم قوي من القيادة السياسية والدولة، مشددا على أن فتح الأسواق الجديدة للتصدير أمام منتجاتنا الزراعية تدل على وجود رغبة من الدول في السلع المصرية الزراعية.

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أن دولة الصين فوضت مصر بأن تضع الشروط الخاصة بالتصدير لثقتها في قطاع الزراعة وإجراءاته الصارمة وحرصه على جودة السلع المصدرة.

وشرح القصير أن مسألة استصلاح الأراضي وتوفير احتياجتها يحتاج جهدا كبيرا وأموالا تصل لمليارات، ولذلك الدولة ما قبل 2014 لم تكن تستطيع أن تخترق هذا المجال بقوة، فاستصلاح الأراضي مثل سيناء وتوشكى والعوينات تحتاج لمليارات بنية تحتية، ولكن في ظل التحدي الذي تتبناه القيادة السياسية بضرورة وجود توسع في الرقعة الزراعية لأن استمرار الرقعة الزراعية القديمة وتآكلها كان لابد من التوسع في الرقعة الزراعية.

واستكمل القصير أن مشروع وسط وشمال سيناء الذي يستهدف استصلاح أكثر من 500 لـ600 ألف فدان اعتمادا على معالجة مياة الصرف الزراعي فهي مشروعات كبيرة جدا ولابد أنها حين تضاف للرقعة الزراعية تؤدي لزيادة في الإنتاج والناتج القومي وتشغيل العمالة وإيجاد مجتمعات زراعية متكاملة ومأهولة بالسكان وتؤدي انتقال فئات كبيرة من السكان وتؤدي لإنفراجة في بعض المحافظات المجاورة وتؤدي لخلق توازن وتنمية في هذه المناطق.